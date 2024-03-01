В Петербурге таможенники нашли кокаин в контейнере с бананами из Бельгии

В Петербурге нашли кокаин в контейнере с бананами из Бельгии

С начала года это третий случай обнаружения кокаина в порту Петербурга. Найденная партия стала самой небольшой. Ее стоимость оценили в 165 млн руб., в то время как в январе нашли наркотики на 11 млрд и 13 млрд руб.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В контейнере с бананами, прибывшем в Санкт-Петербург из Бельгии, нашли 11 кг кокаина, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

«Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербург. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн руб.», — говорится в сообщении.



Было возбуждено уголовное дело.

В конце января таможенники совместно с ФСБ обнаружили в том же порту партию кокаина объемом 1,2 т. Стоимость наркотика оценили в 13 млрд руб. Пакеты с белым порошком нашли в контейнере с мешками кофе, он также прибыл из Бельгии.

Причем это был второй за месяц случай обнаружения в Большом порту Петербурга кокаина. В первой половине января его нашли в контейнере, который прибыл из Никарагуа, — 1 тыс. брикетов на 11 млрд руб.

В конце декабря 2023-го в порту тоже был найден кокаин в прибывших из Бельгии бананах. Тогда речь шла о 100 кг, брикеты спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки. Всего за прошедший год Северо-Западное таможенное управление ФТС изъяло свыше 2 т наркотических и психотропных веществ, в том числе почти 410 кг кокаина и 1,65 т гашиша.