В Петербурге нашли кокаин в контейнере с бананами из Бельгии
В контейнере с бананами, прибывшем в Санкт-Петербург из Бельгии, нашли 11 кг кокаина, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
«Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербург. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн руб.», — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело.
В конце января таможенники совместно с ФСБ обнаружили в том же порту партию кокаина объемом 1,2 т. Стоимость наркотика оценили в 13 млрд руб. Пакеты с белым порошком нашли в контейнере с мешками кофе, он также прибыл из Бельгии.
Причем это был второй за месяц случай обнаружения в Большом порту Петербурга кокаина. В первой половине января его нашли в контейнере, который прибыл из Никарагуа, — 1 тыс. брикетов на 11 млрд руб.
В конце декабря 2023-го в порту тоже был найден кокаин в прибывших из Бельгии бананах. Тогда речь шла о 100 кг, брикеты спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки. Всего за прошедший год Северо-Западное таможенное управление ФТС изъяло свыше 2 т наркотических и психотропных веществ, в том числе почти 410 кг кокаина и 1,65 т гашиша.