ФТС: таможенники изъяли установки для сброса ракет для ВСУ на границе с Грузией

Таможенники изъяли установки для сброса ракет на границе с Грузией

Таможенники совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей авиаракет, предназначенных для ВСУ. Половина держателей была перехвачена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе на пути в Грузию, остальные — в нелегальной мастерской в Москве

Фото: ФТС России

Российские таможенники совместно с оперативниками ФСБ изъяли 12 балочных держателей — установок для сброса ракет военной авиацией, которые должны были попасть на Украину, сообщила пресс-служба ФТС.

Часть незаконного груза перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе (на пути в Грузию), остальное — в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

«Пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — говорится в сообщении ФСТ.

В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники (ст. 226.1 УК). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В октябре прошлого года сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который наладил канал контрабандных поставок военной продукции в Японию, США и страны Европы. По данным ФТС, он отправил более 500 посылок на сумму 31 млн руб. В некоторые из посылок мужчина вкладывал записки против проведения военной операции на Украине. Кроме того, в результате обысков в квартирах, машине и загородных домах задержанного таможенники нашли «продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой». В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел.

Месяцем ранее Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену. Его обвиняли в организации контрабанды российских изделий военного назначения для ракет в Соединенные Штаты по заданию американских спецслужб. Осужденный, как уточняли в ФСБ, поставлял в США комплектующие российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения.