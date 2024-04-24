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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о проверке контракта мужа Блиновской с Минобороны

«РИА Новости»: силовики проверяют законность контракта мужа Блиновской о службе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело инстаблогеров
Алексей Блиновский
Алексей Блиновский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Силовики проверяют, насколько законно муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский заключил контракт о службе с Минобороны России, сообщил «РИА Новости» источник.

По его словам, следствие изучает, на каких основаниях Блиновский подписал контракт и уведомил ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

Ранее Блиновский заявил об угрозах расторгнуть контракт на отправку в зону военной операции на Украине со стороны Следственного комитета.

Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе
Общество
Алексей Блиновский

В середине апреля Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции на Украине. Это решение он принял самостоятельно. По информации телеграм-канала Mash, Блиновский участвует в военной операции в составе Донецкого корпуса с марта.

Блиновский подчеркивал, что не будет использовать контракт как причину не исполнять обязательства перед следствием. В мае 2023 года ему запретили общаться с участниками производства по его делу, за исключением жены и адвокатов, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом.

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает его соучастником жены, Елены Блиновской.

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Теги
Елена Блиновская муж контракт Военная операция на Украине
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