Италия объявила о поставке Украине системы ПВО
Италия поставит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в эфире радиостанции Rai министр иностранных дел страны Антонио Таяни.
«Известно, что мы пришлем SAMP/T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не секрет», — сказал Таяни (цитата по Reuters).
Ранее источник Reuters заявил, что итальянские власти, вероятно, отправят на Украину установку SAMP/T, которая развернута в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.
Источники La Repubblica в мае рассказали, что Италия до начала саммита «Большой семерки», который пройдет 13 июня, объявит о девятом пакете военной помощи Украине. В него, по данным издания, должен войти один комплекс SAMP/T.
Первую такую установку Украина получила в 2023 году, ее совместно отправили Франция и Италия.
SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.
Российская сторона осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле настаивают, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» российской военной операции.
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