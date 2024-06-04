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Военная операция на Украине ,  
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Италия объявила о поставке Украине системы ПВО

Италия поставит Украине вторую систему ПВО SAMP/T
Сюжет
Военная операция на Украине
Система&nbsp;противовоздушной обороны SAMP/T
Система противовоздушной обороны SAMP/T (Фото: Kevin.B / wikimedia)

Италия поставит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в эфире радиостанции Rai министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

«Известно, что мы пришлем SAMP/T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не секрет», — сказал Таяни (цитата по Reuters).

Ранее источник Reuters заявил, что итальянские власти, вероятно, отправят на Украину установку SAMP/T, которая развернута в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

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Источники La Repubblica в мае рассказали, что Италия до начала саммита «Большой семерки», который пройдет 13 июня, объявит о девятом пакете военной помощи Украине. В него, по данным издания, должен войти один комплекс SAMP/T.

Первую такую установку Украина получила в 2023 году, ее совместно отправили Франция и Италия.

SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Российская сторона осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле настаивают, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» российской военной операции.

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Теги
Италия ПВО военная помощь
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