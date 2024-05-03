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Военная операция на Украине ,  
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La Repubblica узнала о планах Италии передать Украине ЗРК SAMP

La Repubblica: Италия передаст Украине ЗРК SAMP/T в новом пакете военной помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kevin B. / Wikimedia Commons
Фото: Kevin B. / Wikimedia Commons

Власти Италии в новом пакете военной помощи собираются передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP/T, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники, передает Il Foglio.

Италия в скором времени объявит о девятом пакете военной помощи для Киева до начала саммита «Большой семерки», который пройдет 13 июня. В настоящее время у Италии есть только одна установка, которую ранее одолжили Словакии, и именно ее отправят Украине. Украинская армия уже развернула один такой комплекс, отправленный совместно Францией и Италией. Он прибыл на Украину в июне 2023 года.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В марте 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Рим намерен отозвать систему SAMP/T Mamba. Он задался вопросом, кто будет защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты Словакии, потому что все больше систем ПВО передают Украине. Фицо исключил поставки оружия и боеприпасов Киеву, поскольку правительство Словакии не верит в военное решение конфликта на Украине.

Италия развернула в Словакии работу с системой ПВО SAMP/T в рамках программы НАТО по присутствию в Восточной Европе весной 2023 года.

Российские власти заявили, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» военной операции на Украине.

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