Володин предложил самый быстрый способ закончить конфликт на Украине
Если прекратить поставлять Киеву оружие, конфликт на Украине быстро закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, западные страны пытаются «затащить» другие государства на конференцию в Швейцарии, которая пройдет в середине июня, «врут о своем стремлении к мирному урегулированию». С другой стороны, США и Евросоюз разрешают Украине наносить удары по российской территории, отметил Володин.
«В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие», — подчеркнул спикер Госдумы.
Говоря о решении украинского вопроса, Володин добавил, что без участия России конфликт закончить невозможно. По мнению спикера, любые попытки навязать ей какие-либо решения, «принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал».
Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. Россию не пригласили, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.
Москва исключает переговоры на основе решений, которые могут быть приняты в ходе саммита, и призывает Киев учесть «реалии на земле». Речь идет о признании суверенитета России над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией.
Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.
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