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Военная операция на Украине ,  
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Володин предложил самый быстрый способ закончить конфликт на Украине

Володин: прекращение поставок оружия Украине быстро завершит конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Если прекратить поставлять Киеву оружие, конфликт на Украине быстро закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, западные страны пытаются «затащить» другие государства на конференцию в Швейцарии, которая пройдет в середине июня, «врут о своем стремлении к мирному урегулированию». С другой стороны, США и Евросоюз разрешают Украине наносить удары по российской территории, отметил Володин.

«В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие», — подчеркнул спикер Госдумы.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Говоря о решении украинского вопроса, Володин добавил, что без участия России конфликт закончить невозможно. По мнению спикера, любые попытки навязать ей какие-либо решения, «принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. Россию не пригласили, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Москва исключает переговоры на основе решений, которые могут быть приняты в ходе саммита, и призывает Киев учесть «реалии на земле». Речь идет о признании суверенитета России над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Вячеслав Володин Украина поставки оружия США Евросоюз
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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