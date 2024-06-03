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Политика ,  
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Два украинских дрона атаковали КАМАЗ и легковую машину в поле у Шебекино

Гладков сообщил об одном пострадавшем после атаки дрона на машину у Шебекино
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В районе поселка Первомайский Шебекинского округа два дрона-камикадзе атаковали работавший в поле КАМАЗ и легковую машину, есть один пострадавший водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Первый дрон атаковал КАМАЗ, за рулем которого находился руководитель сельхозпредприятия. Мужчина не пострадал, уточнил Гладков.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«Второй дрон атаковал легковой автомобиль — пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в районную больницу», — рассказал глава региона. Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Оба транспортных средства повреждены», — добавил губернатор.

1 июня еще один дрон-камикадзе атаковал автомобиль, движущийся по дороге в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва пострадал 19-летний водитель автомобиля. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями головы, туловища, рук и ног доставили в больницу.

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино дроны КАМАЗ
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