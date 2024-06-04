«Страна» сообщила о совместной жалобе украинских заводов на мобилизацию
Предприятия военно-промышленного комплекса Украины сообщили правительству о мобилизации своих рабочих при сверке данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% персонала. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По его сведениям, более 40 предприятий составили обращение, среди них производители снарядов, артиллерии, ракетного оружия, минометов, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они напомнили, что после достижения их сотрудниками 25 лет, предприятия обязаны сверить его военно-учетные данные с ТЦК, а сам работник — пройти военно-врачебную комиссию.
«Не редки случаи, когда именно в этот период ТЦК и СП осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации госконтрактов оборонного назначения. Сразу после прохождения ВВК таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование», — сказано в обращении.
Предприятия ВПК предупредили о рисках срыва государственных оборонных заказов из-за действий военкомов, что негативно отразится на обороноспособности Украины.
Получателями документа указаны премьер Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года, ее ввел президент Владимир Зеленский в день начала Россией военной операции.
В середине мая на фоне сообщений о нехватке в украинской армии достаточного количества людей власти ужесточили закон. Теперь все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет, возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Остались только две категории годности к службе — «годен» и «не годен». Те, кто был признан «ограниченно годными», должны пройти повторный медосмотр для уточнения категории.
О негативном влиянии мобилизации на промышленность сообщало в мае руководство ArcelorMittal — крупнейшего украинского производителя стали. «Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно [персонала] для работы. Мы говорим здесь о существовании компании», — предупредил исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо. Financial Times выяснило, что с начала полномасштабных боев из 18 тыс. сотрудников завода мобилизовали 3,5 тыс., погиб примерно 151 человек, еще 38 считаются пропавшими без вести.
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