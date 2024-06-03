Госдеп пообещал оперативно ввести санкции за закон об иноагентах в Грузии

В США заявили о введении визовых санкций против Грузии «без колебаний»

Вашингтон намерен немедленно ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сказал он на брифинге. Пока американские власти не объявили об ограничениях.

В правящей партии страны «Грузинская мечта» ранее назвали шантажом решение о визовых санкциях. «Независимость страны не продается ни за какие визы», — подчеркнули там.

В США ранее подчеркивали, что принятие закона помешает двусторонним отношениям, а также евроинтеграции республики. В Евросоюзе отмечали, что грузинский закон не соответствует нормам и ценностям ЕС. Foreign Policy сообщила, что Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призывают объединение к точечным санкциям, заморозке средств, выделяемых из фондов ЕС, и приостановке безвизового режима, который действует с 2017 года.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» приняли в окончательном чтении в середине мая, несмотря на массовые протесты. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако депутаты преодолели его большинством голосов. Документ вступил в силу 3 июня.