В США заявили о введении визовых санкций против Грузии «без колебаний»
Вашингтон намерен немедленно ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сказал он на брифинге. Пока американские власти не объявили об ограничениях.
В правящей партии страны «Грузинская мечта» ранее назвали шантажом решение о визовых санкциях. «Независимость страны не продается ни за какие визы», — подчеркнули там.
В США ранее подчеркивали, что принятие закона помешает двусторонним отношениям, а также евроинтеграции республики. В Евросоюзе отмечали, что грузинский закон не соответствует нормам и ценностям ЕС. Foreign Policy сообщила, что Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призывают объединение к точечным санкциям, заморозке средств, выделяемых из фондов ЕС, и приостановке безвизового режима, который действует с 2017 года.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» приняли в окончательном чтении в середине мая, несмотря на массовые протесты. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако депутаты преодолели его большинством голосов. Документ вступил в силу 3 июня.
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