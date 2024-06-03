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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде второй раз за час объявили ракетную опасность

В Белгороде второй раз за час объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Это уже второй сигнал о ракетной опасности за час. Первый раз объявили в 19:03, второй — в 19:56.

В Курской области тоже ввели режим ракетной опасности. Врио главы губернатора Алексей Смирнов призвал местных жителей спрятаться в укрытиях. Также в регионе действует опасность атаки беспилотников.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

2 июня Курскую область несколько раз пытались атаковать украинские дроны. Один из них был сбит российскими средствами ПВО. Другой коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе Курской области. Три местных жителя получили ранения и ожоги, рассказал Смирнов. Всех пострадавших госпитализировали.

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Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков Курская область ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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