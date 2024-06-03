В Белгороде второй раз за час объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Это уже второй сигнал о ракетной опасности за час. Первый раз объявили в 19:03, второй — в 19:56.
В Курской области тоже ввели режим ракетной опасности. Врио главы губернатора Алексей Смирнов призвал местных жителей спрятаться в укрытиях. Также в регионе действует опасность атаки беспилотников.
2 июня Курскую область несколько раз пытались атаковать украинские дроны. Один из них был сбит российскими средствами ПВО. Другой коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе Курской области. Три местных жителя получили ранения и ожоги, рассказал Смирнов. Всех пострадавших госпитализировали.
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