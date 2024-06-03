В Белгороде и окрестностях вновь объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе вновь ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

За эти сутки в Белгороде и окрестностях несколько раз объявляли ракетную опасность.

1 июня после очередного объявления о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе средства ПВО сбили несколько воздушных целей. В городе, по словам Гладкова, были повреждены один многоквартирный дом, 12 частных жилых домов, 16 автомобилей.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки средствами ПВО зафиксировали повреждения в селе Таврово, поселке Разумное, селе Никольское, поселке Новосадовый.