В Белгороде и окрестностях вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе вновь ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».
За эти сутки в Белгороде и окрестностях несколько раз объявляли ракетную опасность.
1 июня после очередного объявления о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе средства ПВО сбили несколько воздушных целей. В городе, по словам Гладкова, были повреждены один многоквартирный дом, 12 частных жилых домов, 16 автомобилей.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки средствами ПВО зафиксировали повреждения в селе Таврово, поселке Разумное, селе Никольское, поселке Новосадовый.
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