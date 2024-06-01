Над Курской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 20:30 мск. Подробностей ведомство не привело.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что за день территория региона была атакована несколько раз. По его словам, обстреливались села Горналь, Гуево, Лебедевка, Свердликово и хутор Олешня Суджанского района, пункт пропуска «Тёткино», поселок Краснооктябрьский и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал.
Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксировали вблизи сел Горналь, Гуево, Лебедевка и Воробжа Суджанского района, поселка Тёткино, села Волфино и деревни Елизаветовки Глушковского района, сел Локоть и Козино Рыльского района, деревни Успеновки Кореневского района. Обошлось без пострадавших.
В селе Гуево дрон-камикадзе повредил один из домов. В Волфино осколками повреждены один частный дом и легковой автомобиль. В нескольких населенных пунктах обезвредили дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.
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