 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В ОДКБ назвали вызывающей беспокойство обстановку в Восточной Европе

Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ситуация с безопасностью на границе в Восточной Европе вызывает сильную обеспокоенность, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании совета Парламентской ассамблеи объединения.

«Военно-политическая обстановка в мире продолжает переживать глубокую трансформацию. Нарастает конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ», — отметил генсек организации.

По его словам, сложными остаются внутриполитические процессы и на Ближнем Востоке, в частности в Афганистане. «Сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе», — добавил Тасмагамбетов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности, помимо Армении, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе
Политика
Никол Пашинян

В апреле генсек ОДКБ заявил, что если Армения выйдет из альянса, то баланс сил на Кавказе может измениться. Тасмагамбетов уточнил, что в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас «достаточно сложно спрогнозировать и просчитать».

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны. Он не уточнил, о каких государствах идет речь. В том же месяце Армения прекратила финансировать ОДКБ.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
ОДКБ Восточная Европа Кавказ
Материалы по теме
Генсек ОДКБ не исключил изменения баланса на Кавказе
Политика
Герасимов раскрыл подробности учений ОДКБ в 2024 году
Политика
Кремль ответил на угрозу Армении выйти из ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 25 марта Инвестиции, 14:19
Адрес телеграм-канала «Додо Пиццы» выставили на продажу за $1 млн Крипто, 14:10
Что такое сервисный подход и как он работает в IT Тренды, 14:06
Работа с рекламным агентством: что пошло не так и как это понять Pro, 14:05
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений Технологии и медиа, 14:03
ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе Политика, 14:02
Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду Спорт, 13:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года Инвестиции, 13:54
Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии Политика, 13:50
На Украине не исключили участие Зеленского в саммите G7 онлайн Политика, 13:46
Руперт Мердок запланировал производство вина «мирового класса» Вино, 13:41
Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50% Спорт, 13:40
Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое Политика, 13:40
Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России Политика, 13:40