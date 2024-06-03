В ОДКБ назвали вызывающей беспокойство обстановку в Восточной Европе

Имангали Тасмагамбетов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ситуация с безопасностью на границе в Восточной Европе вызывает сильную обеспокоенность, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании совета Парламентской ассамблеи объединения.

«Военно-политическая обстановка в мире продолжает переживать глубокую трансформацию. Нарастает конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ», — отметил генсек организации.

По его словам, сложными остаются внутриполитические процессы и на Ближнем Востоке, в частности в Афганистане. «Сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе», — добавил Тасмагамбетов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности, помимо Армении, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В апреле генсек ОДКБ заявил, что если Армения выйдет из альянса, то баланс сил на Кавказе может измениться. Тасмагамбетов уточнил, что в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас «достаточно сложно спрогнозировать и просчитать».

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны. Он не уточнил, о каких государствах идет речь. В том же месяце Армения прекратила финансировать ОДКБ.