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Генсек ОДКБ не исключил изменения баланса на Кавказе

Генсек ОДКБ: баланс сил на Кавказе в случае выхода Армении может измениться
Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в полном объеме сохраняет свои обязательства по отношению к Армении, несмотря на решение Еревана ограничить участие в работе альянса, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью газете «Известия».

Он отметил, что если Армения примет решение покинуть организацию, это будет ее суверенное право, однако в этом случае баланс сил на Кавказе может измениться.

«В этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать», — добавил Тасмагамбетов.

Рассуждая о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ, следует учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон, отметил генсек. Он добавил, что секретариат ОДКБ учитывает активность НАТО и анализирует сложные процессы, связанные с интересами и возможностями основных участников Североатлантического альянса.

Генсек ОДКБ заявил о продолжении участия Армении в организации
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Фото:Александр Патрин / ТАСС

В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Армения покинет ОДКБ, если не будет сформулирована «зона ответственности» организации в этой республике. Он обвинил ОДКБ в отсутствии шагов на нарушение красной линии после «вторжения» Азербайджана в мае 2021 года. Также Пашинян напомнил о столкновениях с Баку в ноябре 2021 года и сентябре 2022 года.

23 апреля Пашинян заявил, что не знает, зачем его страна по-прежнему находится в ОДКБ. Он добавил, что Ереван может принять решение выйти из организации, потому что зону ответственности в Армении «они доказать не могут, это значит, что, по сути, ОДКБ нет».

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ОДКБ Армения Никол Пашинян
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