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Военная операция на Украине ,  
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Сенатор Джабаров заявил о праве России сбивать украинские F-16

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press
Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

У России есть все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если украинские военные будут пытаться наносить с помощью них удары по территории России. Об этом заявил «РИА Новости» сенатор Владимир Джабаров.

«Они [F-16] будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы защититься от F-16. «Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее», — отметил он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Нидерланды и Дания первыми согласились поставить Украине истребители F-16. Представители обеих стран разрешили украинским военным использовать эти истребители для ударов по военным целям в России. 

Москва осуждает любые военные поставки на Украину и настаивает, что они лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин считает, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в конфликте. 

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Теги
F-16 Владимир Джабаров истребители Нидерланды Украина
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