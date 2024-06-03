Сенатор Джабаров заявил о праве России сбивать украинские F-16
У России есть все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если украинские военные будут пытаться наносить с помощью них удары по территории России. Об этом заявил «РИА Новости» сенатор Владимир Джабаров.
«Они [F-16] будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — сказал Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы защититься от F-16. «Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее», — отметил он.
Нидерланды и Дания первыми согласились поставить Украине истребители F-16. Представители обеих стран разрешили украинским военным использовать эти истребители для ударов по военным целям в России.
Москва осуждает любые военные поставки на Украину и настаивает, что они лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин считает, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в конфликте.
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