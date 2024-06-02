В Днепре прогремели взрывы

В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и Zn.ua.

Повторная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и еще нескольких областях. В течение дня сигнал тревоги звучал в Днепропетровской области несколько раз.

Утром 1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на субботу под удар попали энергетические объекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской и других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.