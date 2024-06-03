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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Генпрокуратура направила дополнительные запросы по взрывам на Nord Stream

Генпрокуратура направила дополнительные запросы по взрывам на «Северных потоках»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США, Германию, Францию и Республику Кипр в связи с подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

В Генпрокуратуре заявили, что власти США, Кипра и Франции не расследовали обстоятельства финансирования взрывов на газопроводах, а власти Германии «уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству» с Россией.

В ведомстве напомнили, что все эти страны являются участницами международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и финансированием терроризма.

«В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний», — подчеркнула Генпрокуратура.

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В новых запросах ведомство обратило внимание на необходимость исполнения международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма.

Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия начали расследования из-за взрывов. В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили об остановке расследования, отметив, что у них нет юридических полномочий на продолжение следствия.

В Кремле назвали абсурдным это решение. Данные расследований западных стран Москва не получила. В апреле Генпрокуратура России направила запросы о диверсии США, Германии, Франции и Кипру.

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