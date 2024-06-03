Военнослужащего задержали за стрельбу на улице Петербурга
Военнослужащего, который вечером 2 июня открыл стрельбу на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге, задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 25-летний военный выпил, вышел из дома во двор, несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина, а затем вернулся в квартиру. Когда он вновь вышел на улицу, его задержали.
Оружие официально не зарегистрировано, сообщает «78.ru». Его изъяли вместе с 20 холостыми патронами.
На военнослужащего составили административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. По данным «Фонтанки», суд трижды назначал ему условный срок.
В конце мая в Петербурге силовики застрелили при штурме квартиры мужчину, который открыл стрельбу по полицейским из окна. Злоумышленник был многократно судим по десяти статьям Уголовного кодекса России и СССР, включая убийство, рассказал бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. В квартире у стрелка нашли два обреза и два пистолета.
Министр по нацполитике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев уточнил, что в полицейских стрелял 59-летний Лечи Алханов. По словам Дудаева, мужчина неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях.
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