Военнослужащего задержали за стрельбу на улице Петербурга

Военнослужащего, который вечером 2 июня открыл стрельбу на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге, задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 25-летний военный выпил, вышел из дома во двор, несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина, а затем вернулся в квартиру. Когда он вновь вышел на улицу, его задержали.

Оружие официально не зарегистрировано, сообщает «78.ru». Его изъяли вместе с 20 холостыми патронами.

На военнослужащего составили административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. По данным «Фонтанки», суд трижды назначал ему условный срок.

В конце мая в Петербурге силовики застрелили при штурме квартиры мужчину, который открыл стрельбу по полицейским из окна. Злоумышленник был многократно судим по десяти статьям Уголовного кодекса России и СССР, включая убийство, рассказал бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. В квартире у стрелка нашли два обреза и два пистолета.

Министр по нацполитике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев уточнил, что в полицейских стрелял 59-летний Лечи Алханов. По словам Дудаева, мужчина неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях.