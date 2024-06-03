 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Военнослужащего задержали за стрельбу на улице Петербурга

Военнослужащего, который вечером 2 июня открыл стрельбу на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге, задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 25-летний военный выпил, вышел из дома во двор, несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета-пулемета Шпагина, а затем вернулся в квартиру. Когда он вновь вышел на улицу, его задержали.

Оружие официально не зарегистрировано, сообщает «78.ru». Его изъяли вместе с 20 холостыми патронами.

В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона
Общество

На военнослужащего составили административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. По данным «Фонтанки», суд трижды назначал ему условный срок.

В конце мая в Петербурге силовики застрелили при штурме квартиры мужчину, который открыл стрельбу по полицейским из окна. Злоумышленник был многократно судим по десяти статьям Уголовного кодекса России и СССР, включая убийство, рассказал бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. В квартире у стрелка нашли два обреза и два пистолета.

Министр по нацполитике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев уточнил, что в полицейских стрелял 59-летний Лечи Алханов. По словам Дудаева, мужчина неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Санкт-Петербург стрельба задержание военнослужащий
Материалы по теме
Убившим девушку в ЛНР военным грозит пожизненное заключение
Политика
Местные жители помогли задержать убивших семерых в Херсонской области
Общество
У убивших пять человек военных нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании Бизнес, 11:11
Военнослужащего задержали за стрельбу на улице Петербурга Общество, 11:10
Китай назвал условия, при которых стал бы участником саммита по Украине Политика, 11:09
Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве Общество, 11:06
Почему компании с трудом осваивают ИИ — 4 препятствия Pro, 11:03
Футболист «Балтики» извинился за неприличный жест в адрес игрока «Зенита» Спорт, 11:00
В белгородском селе Петровка дроны повредили инфраструктурные объекты Политика, 10:57
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате «Майора Грома» Life, 10:56
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 10:56
Фондовый рынок Индии достиг рекорда после прогноза победы Моди на выборах Инвестиции, 10:45
Израильская армия перехватила ракету, летевшую со стороны Красного моря Политика, 10:45
МИД пообещал «нейтрализовать угрозу» из-за Patriot в небе над Россией Политика, 10:39
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск Общество, 10:37
Евросоюз ужесточает въезд: какие страны оказались в черном списке Pro, 10:36