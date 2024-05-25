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Политика ,  
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Чеченский министр раскрыл личность стрелка в Петербурге

Дудаев: мужчина, открывший огонь по полиции в Петербурге, психически нездоров
Неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции в Санкт-Петербурге этим утром. Дудаев раскрыл личность стрелка, исключил версию об экстремистском характере произошедшего и призвал не делать упор на его национальности
Фото: Илья Выдревич / ТАСС
Фото: Илья Выдревич / ТАСС

Забаррикадировавшийся в своей квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и открывший огонь по сотрудникам полиции — это психически нездоровый 59-летний Лечи Алханов, который ранее неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях. Об этом рассказал в своем телеграм-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Человек с умственными отклонениями, который кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания. Поэтому, убедительная просьба не распространять слухи или сплетни о действиях психически нездорового человека. Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме. <...> Те же, кто настойчиво делает упор именно на его национальности, являются провокаторами, пытающимися раздуть в нашей стране межнациональный конфликт», — подчеркнул он.

Также Дудаев выразил надежду, что в этой ситуации правоохранительные органы сделают все возможное в рамках своей компетенции.

В Петербурге человек открыл огонь из заблокированной квартиры по полиции
Общество
Невский район,&nbsp;Санкт-Петербург&nbsp;

Неизвестный стрелок открыл огонь по сотрудникам полиции в Невском районе Санкт-Петербурга этим утром. Как писали 78.RU и «112», один сотрудник полиции получил ранения.

В МВД позже сообщили, что полиция прибыла по вызову в дом № 5 на Народной улице в Невском районе города из-за сообщений о стрельбе из, предположительно, травматического оружия. «Увидев стражей порядка злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире», — говорилось в сообщении.

По данным «Фонтанки», до приезда полиции мужчина находился в квартире с женой и знакомым, с последним у него произошел конфликт, после чего 59-летний мужчина выстрелил в него. Позже издание сообщило, что жену из квартиры вывела полиция. Спустя час силовики приступили к штурму квартиры. Вооруженный мужчина был застрелен, сообщает«Фонтанка».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Чечня министр психологическая помощь стрелок Санкт-Петербург полиция
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