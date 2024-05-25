Хинштейн рассказал детали нейтрализации стрелка в Петербурге

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Стрелявший по полицейским в Невском районе Петербурга не был застрелен в ходе штурма квартиры, заявил глава комитета Госдумы по информполитике и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Предположительно, он скончался от тяжелой контузии.

«Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30-40 минут после проведения операции», — написал депутат.

По данным Хинштейна, открывший стрельбу по силовикам был многократно судим по 10 статьям Уголовного кодекса России и СССР, включая убийство. В квартире злоумышленника нашли два обреза и два пистолета.

25 мая мужчина в ходе конфликта ранил из травматического пистолета посетителя магазина, после ушел домой — на съемную квартиру на улице Народной, написал Хинштейн. По его словам, в квартиру, в которой забаррикадировался стрелявший, спецназ проник через балкон с применением светошумовых гранат.

Полиция приехала на вызов в дом на улице Народной в Петербурге из-за сообщений о стрельбе. Подозреваемый открыл огонь по силовикам, в результате один из полицейских получил ранения. Мужчина забаррикадировался в квартире, с ним вели переговоры. В 18:29 мск Росгвардия сообщила о штурме квартиры, через некоторое время ведомство объявило о нейтрализации злоумышленника.