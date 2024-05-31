 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона

В Якутске мужчина устроил стрельбу с балкона жилого дома на улице Лермонтова. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на республиканское управление МВД.

Вызов в дежурную часть полиции поступил примерно в 08:40 по местному времени 31 мая. На место происшествия прибыли наряды патрульно-постовой службы МВД и Росгвардии.

Выяснилось, что с балкона стрелял 40-летний местный житель. Он не менее десяти раз выстрелил из нарезного зарегистрированного на него ружья по припаркованным во дворе дома машинам. В этот момент в квартире с ним находились двое детей. Мать подростков была на работе.

В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских
Общество
Французские полицейские

Стрелка задержали. Сотрудники скорой помощи выяснили, что стрелок был пьян, он находился в запое около десяти дней. В результате происшествия никто не пострадал. У мужчины помимо нарезного ружья имелось и другое оружие, а также боеприпасы. Весь арсенал был изъят.

В Петербурге 25 мая 59-летний уроженец Чечни Лечи Алханов из своей квартиры открыл стрельбу по полицейским. Один из правоохранителей получил ранение. Квартиру, где находился стрелок, взяли штурмом, сотрудники СОБР Росгвардии применили табельное оружие. Алханов скончался.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Якутск Якутия стрельба полиция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова Политика, 06:39
Хачанов и Касаткина сенсационно проиграли 145-й и 62-й ракеткам мира Спорт, 06:38
Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине Политика, 06:19
В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона Общество, 06:18
«Роснано» отчиталось о выходе из ряда проектов и желании зайти в новые Технологии и медиа, 06:00
Роспотребнадзор назвал некорректными данные ВОЗ о кори в России Общество, 05:44
В Киеве прогремели взрывы Политика, 05:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Госдуме предложат запретить розничную продажу вейпов Политика, 05:11
Почти 80% российских компаний подняли зарплаты за последний год Общество, 05:00
Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за ночь Политика, 04:48
Убийцу участника «Дома-2» арестовали за поджог стриптиз-клуба Общество, 04:31
«Здесь лучшие люди города». В Екатеринбурге депутат поспорил с вице-мэром Политика, 04:17
Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе Политика, 04:12
В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела Политика, 03:57