В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона
В Якутске мужчина устроил стрельбу с балкона жилого дома на улице Лермонтова. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на республиканское управление МВД.
Вызов в дежурную часть полиции поступил примерно в 08:40 по местному времени 31 мая. На место происшествия прибыли наряды патрульно-постовой службы МВД и Росгвардии.
Выяснилось, что с балкона стрелял 40-летний местный житель. Он не менее десяти раз выстрелил из нарезного зарегистрированного на него ружья по припаркованным во дворе дома машинам. В этот момент в квартире с ним находились двое детей. Мать подростков была на работе.
Стрелка задержали. Сотрудники скорой помощи выяснили, что стрелок был пьян, он находился в запое около десяти дней. В результате происшествия никто не пострадал. У мужчины помимо нарезного ружья имелось и другое оружие, а также боеприпасы. Весь арсенал был изъят.
В Петербурге 25 мая 59-летний уроженец Чечни Лечи Алханов из своей квартиры открыл стрельбу по полицейским. Один из правоохранителей получил ранение. Квартиру, где находился стрелок, взяли штурмом, сотрудники СОБР Росгвардии применили табельное оружие. Алханов скончался.
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