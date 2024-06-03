Израильская армия перехватила ракету, летевшую со стороны Красного моря

Израильская армия отчиталась об успешном перехвате ракеты класса «земля — земля», которая летела со стороны Красного моря, сообщило ведомство в своем микроблоге в социальной сети X.

По информации ЦАХАЛ, цель некоторое время назад сбила система противоракетной обороны «Стрела». «В районе Эйлата были активированы сирены, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Данных о пострадавших не поступало», — добавляется в сообщении.

2 июня министр обороны страны Йоав Галант заявлял, что Израиль ищет альтернативу правящему в секторе Газа движению ХАМАС. Он также отметил, что операция в Рафахе продолжается «над и под землей» — израильские военные разрушают соединяющие сектор Газа с Египтом тоннели, чтобы положить конец ХАМАС.

Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», действующего в Йемене, 25 апреля атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и провели военную операцию против «объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет». Bloomberg уточнял, что речь идет о портовом городе Эйлат.