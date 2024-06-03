Цена закупки Молдавией природного газа в ЕС вырастет на €18
Природный газ, поставляющийся в Молдавию из Евросоюза, вырастет в цене в этом месяце на €18 за тысячу кубометров, до €349,79, сообщил глава распределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Он отметил, что это соответствует договорным условиям приобретения газа между «Молдовагаз» и АО «Энергоком» — молдавской госкомпанией, занимающейся импортом газа. «В июне 2024 года закупочная цена составит €32,87 за МВт·ч, что эквивалентно €349,79 за тысячу кубометров, или 6750,9 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВт·ч на кубометр, и текущего валютного курса», — уточнил он.
В марте 2023 года Молдавия вернулась к закупкам газа у российской компании «Газпрома». Это решение было принято на фоне энергетического кризиса, возникшего в 2021 году и усугубившегося после того, как весной 2022 года Кишинев отказался от российского газа, начав приобретать энергоресурсы на европейском рынке через «Энергоком». «Газпром» продолжал поставлять топливо в Приднестровье, которое, в свою очередь, обеспечивает большую часть потребности Молдавии.
С лета 2022 года в республике регулярно проходят акции протеста с подачи оппозиционной партии «Шор» (шесть мест в парламенте). Тарифы на электроэнергию для потребителей в этот период значительно выросли.
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