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Военная операция на Украине ,  
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«Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

Алаудинов: спецназ «Ахмат» перебросили в Белгородскую область, выполняем задачи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости
Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для помощи в создании буферной зоны и последующей работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом сообщил журналистам командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению специальной военной операции», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что бойцов перебросили на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, то есть в приграничных районах Харьковской области, которые «надо было прикрыть». «Ахмат» уже приступил к выполнению задач, в том числе штурмовых, отметил Алаудинов.

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Фото:Красильников Станислав / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Власти Белгородской области сообщают об атаках со стороны Украины практически ежедневно, схожая ситуация в Курской и Брянской областях.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении. За май российская армия взяла под контроль более десятка населенных пунктов на направлении, последним на момент публикации стало село Ивановка.

Президент России Владимир Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгородской области, граничащей с Харьковской областью.

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Теги
Белгородская область Харьковская область Апты Алаудинов "Ахмат" Украина
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