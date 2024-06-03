 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

В лагере беженцев на севере сектора Газа нашли тела 50 погибших

В лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа нашли тела 50 погибших
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Спасатели обнаружили тела еще 50 погибших в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа после атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Общее число найденных тел после 20 дней пребывания израильских войск в лагере достигло 120. Среди погибших есть 20 детей, пишет WAFA. Агентство отмечает, что продолжаются поиски «десятков» пропавших без вести.

По данным WAFA, после авиаудара Израиля в лагерях Бурейдж и Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 10 человек. Местные органы здравоохранения заявили, что общее число погибших в палестинском регионе в результате атак израильской армии с 7 октября 2023 года превысило 36,4 тыс. человек, ранения получили 82,6 тыс.

Может ли удар по Рафаху привести к международным санкциям против Израиля
Политика
Фото:Mohammed Salem / Reuters

Джабалия неоднократно в ходе конфликта подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября 2023 года минздрав эксклава заявил, что в результате удара по лагерю погибли более 100 человек, 150 были ранены.

Израильская сторона подтвердила атаку. Подполковник армии Ричард Хехт назвал жертвы среди мирного населения «трагедией войны». Представитель армии обороны Джонатан Конкрикус заявил, что перед нанесением удара ЦАХАЛ учла все факторы и предупредила жителей о необходимости покинуть этот район.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
сектор Газа лагерь беженцев Израиль
Материалы по теме
ХАМАС назвал «позитивным» план Израиля с полным выводом войск из Газы
Политика
Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» после удара ЦАХАЛ по Рафаху
Политика
Reuters и Ynet сообщили о появлении израильских танков в центре Рафаха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Россияне предложили к обмену активами самые популярные бумаги из США Инвестиции, 09:42
В Сирии погибли 12 человек после удара ВВС Израиля по Алеппо Политика, 09:37
Как оценить свои шансы взыскать деньги с контрагента-должника Pro, 09:37
Стали известны финалисты Кубка Стэнли Спорт, 09:28
Бум препаратов от ожирения. Как он влияет на рост акций их производителей Pro, 09:19
«Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны Политика, 09:18
В лагере беженцев на севере сектора Газа нашли тела 50 погибших Политика, 09:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Южная Корея определилась с ответом на шары с навозом из КНДР Политика, 09:05
Президент РАН заявил о вопросах академиков ко многим школьным учебникам Политика, 09:00
Динамичность Нью-Йорка и уют Афин: все – о ЖК нового формата в Москве РБК и Метрополия, 09:00
Родители массово судятся с производителями видеоигр. В чем суть претензий Pro, 08:54
Трамп назвал главную угрозу человечеству Политика, 08:49
В Думе предложили сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми Общество, 08:44
Как налоговая узнает, что вы контролируете иностранную компанию Pro, 08:40