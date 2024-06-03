В лагере беженцев на севере сектора Газа нашли тела 50 погибших

Спасатели обнаружили тела еще 50 погибших в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа после атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Общее число найденных тел после 20 дней пребывания израильских войск в лагере достигло 120. Среди погибших есть 20 детей, пишет WAFA. Агентство отмечает, что продолжаются поиски «десятков» пропавших без вести.

По данным WAFA, после авиаудара Израиля в лагерях Бурейдж и Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 10 человек. Местные органы здравоохранения заявили, что общее число погибших в палестинском регионе в результате атак израильской армии с 7 октября 2023 года превысило 36,4 тыс. человек, ранения получили 82,6 тыс.

Джабалия неоднократно в ходе конфликта подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября 2023 года минздрав эксклава заявил, что в результате удара по лагерю погибли более 100 человек, 150 были ранены.

Израильская сторона подтвердила атаку. Подполковник армии Ричард Хехт назвал жертвы среди мирного населения «трагедией войны». Представитель армии обороны Джонатан Конкрикус заявил, что перед нанесением удара ЦАХАЛ учла все факторы и предупредила жителей о необходимости покинуть этот район.