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Политика ,  
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Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ-2024

Зюганов: Путин выступит на ПМЭФ-2024 7 июня
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции.

«Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме», — сказал он (цитата по ТАСС).

О планах Путина выступить на пленарном заседании форума ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Глава государства выступит с речью, после чего ответит на вопросы в присутствии зарубежных лидеров, отмечал он.

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Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Участие в нем к 24 мая подтвердили более 12 тыс. представителей 128 государств и территорий, говорил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге в 27-й раз. Его главная тема в 2024 году — «Основа многополярности — формирование новых центров роста»

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Геннадий Зюганов фото

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
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