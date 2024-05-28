Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ-2024

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции.

«Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме», — сказал он (цитата по ТАСС).

О планах Путина выступить на пленарном заседании форума ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Глава государства выступит с речью, после чего ответит на вопросы в присутствии зарубежных лидеров, отмечал он.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Участие в нем к 24 мая подтвердили более 12 тыс. представителей 128 государств и территорий, говорил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге в 27-й раз. Его главная тема в 2024 году — «Основа многополярности — формирование новых центров роста»