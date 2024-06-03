ФСБ: в Хабаровске арестован местный житель за сотрудничество с ГУР Украины

ФСБ сообщила об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины

Жителя Хабаровска арестовали по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Установлен 35-летний житель Хабаровска, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на строну противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности России», — сообщает УФСБ.

По факту было заведено дело по ст. 275.1 УК (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После начала военной операции на Украине ФСБ сообщала о десятках заведенных дел по статье о госизмене. Только в Москве по данной статье за 2023 год были арестованы 15 человек, подсчитал РБК.

Ст. 275 УК предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения.

Материалы дел по статье о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются.