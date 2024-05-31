ФСБ: россиянину дали 24 года за попытку перейти на сторону Украины и убийство

Мужчине дали 24 года за госизмену и убитого таксиста у границы с Украиной

В ФСБ заявили, что россиянин 1997 года рождения пытался нелегально попасть на территорию Украины, чтобы участвовать в военных действиях на стороне Киева. До границы он доехал на такси и застрелил водителя

Фото: oblsud.vrn.sudrf.ru

Суд в Воронеже приговорил россиянина к 24 годам и четырем месяцам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщает центр общественных связей ФСБ.

Осужденный — 27-летний Александр Шевченко. По версии следствия, мужчина пытался незаконно пересечь границу в Воронежской области, чтобы участвовать в военных действиях «в составе украинской террористической организации».

При себе у Шевченко был пистолет, из которого он подвезшего его к границе таксиста застрелил «для демонстрации приверженности украинской идеологии», говорится в заявлении спецслужбы.

Как пишет «Вести Воронеж», Шевченко — житель Ростовской области, на территорию Украины он пытался попасть в сентябре 2022 года. Мужчина признался, что выстрелил в водителя и доехал на его машине до села Шекаловка в Россошанском районе, но не справился с управлением и съехал в кювет. Вскоре его задержали.

Шевченко признали виновным в госизмене, хищении оружия (п. «в» ч. 3 ст. 226), незаконном приобретении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222), убийстве (ч. 2 ст. 105), неправомерном завладении автомобилем (ч. 4 ст. 166) и попытке незаконного пересечения границы (ст. 322).

23 мая суд в Москве приговорил 36-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы, ему вменили десять статей, в том числе о госизмене, приготовлению к совершению теракта и участии в террористической организации. По данным следствия, мужчина поджег релейный шкаф на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги.