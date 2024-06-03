Глава Республики Сербской пообещал не дать ввести санкции против России
Республика Сербская как часть Боснии и Герцеговины не даст властям страны ввести санкции против России на уровне государства, заявил президент региона Милорад Додик в интервью «РИА Новости».
«На уровне государства Босния и Герцеговина нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены. Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили «когда вы уже введете санкции против России?», — сказал он агентству.
Додик отметил, что власти республики продолжат придерживаться этого курса. Вместе с тем он назвал такую позицию «непростой».
Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью Республики и Федерации.
В Боснии и Герцеговине страну возглавляет не один президент, а коллективный Президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.
Додик считает, что Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине, из-за которой западные государства ввели против Москвы санкции. Республика Сербская не разделяет «истерический» подход западных стран к конфликту, говорил он.
Президент России Владимир Путин выражал благодарность властям Республики Сербской за нейтральную позицию по украинскому конфликту. Москва считает санкции незаконными.
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