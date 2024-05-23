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Додик предложит разделить Боснию и Герцеговину

Президент Додик анонсировал предложение о мирном разделе Боснии и Герцеговины
Босния и Герцеговина — республика, в состав которой входят Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко. Президент Республики Сербской отметил, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Власти Республики Сербской в течение 30 дней предложат соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины, заявил президент республики Милорад Додик.

По его словам, сначала необходимо уточнить политические компетенции, связанные с субъектами, а также вопросы сохранения текущей модели функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать ее к модели мирного разграничения.

«Сербский народ просто не может больше жить в этой Боснии и Герцеговине», — подчеркнул он. Додик также заявил, что проталкивание резолюции о Сребренице бошняками (славяне-мусульмане) является противоправным унижением сербов.

Резолюция предлагает признать 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В 1995 году в этот день около 8 тыс. мусульман были убиты сербами при попытке бежать из города. Международный трибунал в 2007 году признал действия сербов геноцидом.

Россия не поддержала резолюцию. Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил, что проект по резолюции «однобокий» и «политически заряженный».

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Милорад Додик

Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью Республики и Федерации.

Три образования были сформированы в результате подписания в 1995 году Дейтонских соглашений. Оно положило конец гражданской войне, которая началась после выхода Республики Босния и Герцеговина из состава Югославии в 1992 году.

Додик и ранее угрожал принять решение о независимости от Боснии и Герцеговины. Так, после принятия Конституционным судом Боснии и Герцеговины в марте прошлого года решения о том, что недвижимое имущество Республики Сербской может быть передано в ведение центральных властей, Додик обвинил центр в попытке «похитить нашу собственность». По его словам, Европа может помочь официальным лицам в Республике Босния и Герцеговина договориться на местном уровне, но при этом Республика Сербская хочет сохранить автономию и не будет двигаться к членству в ЕС, если она потеряет ее. «Мы часто сталкиваемся с тем, что готовы достигнуть договоренности между бошняками (мусульманами-боснийцами), сербами и хорватами, а потом международные центры, такие как администрация США, срывают их за 24 часа, и мы снова в проблемах», — отметил политик.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Республика Сербская Милорад Додик Босния и Герцеговина разделение мирное соглашение
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