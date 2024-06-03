Глава МИД Венгрии назвал покушение на Фицо результатом кампании ненависти
Покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом кампании ненависти внутри этой страны, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Венгерская сторона, по словам Сийярто, считает, что события в Словакии развивались следующим образом: «После того, как партия премьер-министра Фицо победила на выборах, и стало совершенно очевидно, что это правительство следует иному курсу, чем предыдущее либеральное правительство, а премьер-министр Фицо проводит, скорее, суверенную политику и будет выступать за мир, подобно нам, против него началась большая кампания ненависти», — сказал он.
Эту кампанию против Фицо, со слов главы МИДа, развернули либеральные СМИ и политики. Ее результатом стало покушение на премьера, заключил Сийярто.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния его здоровья. В конце мая Фицо выписали из больницы домой для дальнейшего восстановления.
Стрелявшим в Фицо оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали на месте преступления и позднее арестовали. Обвиняемый заявил, что хотел причинить вред политику, но не убить его. Свой поступок мужчина объяснил несогласием с действиями словацких властей. Цинтуле грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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