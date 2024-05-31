Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления

Премьера Словакии Роберта Фицо перевели из больницы города Банска-Бистрица, где он находился после покушения, домой в Братиславу. Об этом сообщает издание Dennik N.

Руководство медучреждения подтвердило, что Фицо покинул больницу. Несколько источников Dennik N заявили, что премьер продолжит лечение дома. Телеканал JOJ сообщает, что вокруг дома Фицо в Братиславе усилили патрули охранников и полицейских.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния его здоровья.

Стрелком оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали на месте преступления и позднее арестовали. Он заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок мужчина объяснил несогласием с политикой словацких властей. Цинтуле грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.