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Покушение на Фицо ,  
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Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления

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Покушение на Фицо

Премьера Словакии Роберта Фицо перевели из больницы города Банска-Бистрица, где он находился после покушения, домой в Братиславу. Об этом сообщает издание Dennik N.

Руководство медучреждения подтвердило, что Фицо покинул больницу. Несколько источников Dennik N заявили, что премьер продолжит лечение дома. Телеканал JOJ сообщает, что вокруг дома Фицо в Братиславе усилили патрули охранников и полицейских.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния его здоровья.

В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше
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Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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