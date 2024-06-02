Махачев победил Порье на глазах Трампа. Как это было

Утром в воскресенье Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в США и защитил титул чемпиона UFC 302 в легком весе. Как прошел бой, что сказали бойцы и будет ли бой Махачева с Царукяном — в материале «РБК Спорт»

Ислам Махачев (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Победа Махачева стала 14-й подряд. По этому показателю он превзошел своего друга и секунданта Хабиба Нурмагомедова. Но путь к достижению оказался для Махачева непростым, несмотря на то что шансы на победу 35-летнего Дастина Порье оценивались 1 к 6.

За боем следил и бывший президент США Дональд Трамп, который известен своей страстью к единоборствам. Примечательно, что после боя он пообщался с Нурмагомедовым, о котором неоднократно высказывался с большим уважением.

Первый раунд Махачев полностью забрал себе. По ходу одного из эпизодов дагестанец и вовсе попытался задушить соперника, но Порье сумел защититься. Затем Махачев взял его корпус в замок ногами и залез за спину. В таком положении бойцы провели около трех минут — до сирены на перерыв.

Ислам Махачев и Дастин Порье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Во втором раунде Махачев пытался развить успех. Несколько раз он безуспешно пытался провести тейкдаун. Только за 12 секунд до конца раунда ему удалось это сделать. В третьем раунде Махачев успешно провел удар коленом по сопернику, затем подтащил Порье к сетке и затащил вниз, обхватив корпус ногами. Махачев, как и в первом раунде, залез за спину сопернику. И вновь атака дагестанца не закончилась досрочной остановкой боя — Порье сумел отбиться. Более того, он сумел перевести бой в стойку и там выглядел лучше Махачева.

Дастин Порье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Четвертый раунд российский боец начал с уверенной работы в стойке. Затем Махачев вновь попробовал затянуть противника вниз, но не смог. Порье рассек Махачеву лоб и провел серию ударов по корпусу соперника. Инициатива была уже на стороне американца, который с каждой секундой улучшал свое положение по ходу боя.

Дастин Порье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Финальный раунд начался с атак Порье, который в ходе одного из эпизодов нанес левый боковой в челюсть, но Махачев выдержал. Более того, россиянин сумел провести тейкдаун: Махачев зацепился за пятку Порье и свалил его на настил октагона, где провел успешный удушающий прием. После того как американец просигнализировал о прекращении борьбы, судья остановил бой. К Махачеву ринулась вся его команда, в том числе сам Нурмагомедов, который последние несколько месяцев держался в стороне от публичных активностей в индустрии MMA.

Ислам Махачев и Дастин Порье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

После боя Махачев признался, что бой сложился для него непросто. «Он легенда, настоящий чемпион. Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей. Это один из моих любимых удушающих. И мне неважно, уставший я или свежий», — сказал Махачев.

Ислам Махачев и Дастин Порье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Порье, в свою очередь, отдал должное россиянину. «Ислам — истинный чемпион. Я хорошо подготовился против его тейкдаунов. И мой план работал. Но когда Махачев стал делать удушающий, я понял, что это финиш», — заявил он после боя.

Главу UFC Дэйна Уайта на пресс-конференции спросили, считает ли он теперь Махачева лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий. Но он вновь ответил, что для него таковым остается американец Джон Джонс — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. «Конечно, Махачев невероятен. Но как можно называть его лучшим вне весовых категорий, пока выступает Джон Джонс? Кто бы так ни говорил, это звучит будто слова чокнутого. Пока Джонс продолжает драться, никто другой не может считаться лучшим в мире. Джонс — лучший в истории всех видов единоборств», — сказал Уайт.

Ислам Махачев (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Он также заявил, что следующим соперником Махачева, скорее всего, будет Арман Царукян. «Однако не исключено, что мы позволим Исламу попытаться завоевать титул в полусреднем весе (до 77 кг)», — добавил Уайт.

Первый номер рейтинга легкого веса UFC Царукян поздравил Махачева с победой и напомнил, что он должен драться с ним в следующем бою.«Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать в другой дивизион. Ты всего один раз защищал свой титул против настоящего легковеса, и я следующий в очереди», — написал Царукян в социальных сетях.

Ислам Махачев и Дастин Порье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Финально о дате и месте следующего боя не объявлено. Однако представитель команды Царукяна заявил ТАСС, что бой с Махачевым может состояться 26 октября в Абу-Даби.