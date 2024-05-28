Глава МИД Польши назвал миграционный кризис нападением на Евросоюз
Миграционный кризис, возникший на границе Польши — это «нападение на Евросоюз», заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.
Он подчеркнул, что речь идет не о миграции бедных людей, которые хотят лучшей жизни. «На нашей восточной границе мы столкнулись с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу, имеют в паспортах российские визы», — отметил Сикорский.
Глава МИДа добавил, что людей из различных стран Африки и Ближнего Востока сначала доставляли в Москву, а затем вывозили в Белоруссию и отправляли на границу с Евросоюзом.
В марте министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна «усилит присутствие армии» в восточных регионах. Речь шла о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах. Они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.
Министр добавил, что попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии участились. Об очередной волне незаконной миграции с белорусской территории сообщил и Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши.
В августе 2021 года миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС.
Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.
Польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно перейти границу с белорусской территории с начала кризиса.
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