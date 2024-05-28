Глава МИД Польши назвал миграционный кризис нападением на Евросоюз

По словам Сикорского, у многих мигрантов, пытавшихся пересечь польско-белорусскую границу, были российские визы в паспортах

Фото: Polish Ministry Of Defence / Getty Images

Миграционный кризис, возникший на границе Польши — это «нападение на Евросоюз», заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

Он подчеркнул, что речь идет не о миграции бедных людей, которые хотят лучшей жизни. «На нашей восточной границе мы столкнулись с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу, имеют в паспортах российские визы», — отметил Сикорский.

Глава МИДа добавил, что людей из различных стран Африки и Ближнего Востока сначала доставляли в Москву, а затем вывозили в Белоруссию и отправляли на границу с Евросоюзом.

В марте министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна «усилит присутствие армии» в восточных регионах. Речь шла о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах. Они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.

Министр добавил, что попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии участились. Об очередной волне незаконной миграции с белорусской территории сообщил и Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши.