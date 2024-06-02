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Политика ,  
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Трамп заявил о намерении вывести часть американских войск из Германии

Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп сократит американский военный контингент в Германии в случае возвращения на пост главы страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я бы вывел множество людей из Германии. Я собирался вывести их», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что не планирует полный вывод войск США из страны, но признал, что нахождение там американского контингента дает Берлину значительные военные силы. При этом, по его словам, в ответ Германия «нехорошо обходится» с Вашингтоном.

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Дональд Трамп

В июне 2020 года Трамп, находясь на посту президента, заявил, что число американских военных в Германии будет сокращено минимум наполовину. Он связал это с тем, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО и отдает на военные расходы только 1% от ВВП, в то время как по стандартам альянса должен платить 2%.

Тогда Трамп оценил общую численность американского военного контингента в Германии в 50 тыс. человек. В 2021 году на территории Германии находились примерно 34,5 тыс. американских военных.

Во время правления президента США Джо Байдена их численность вновь выросла примерно до 50 тыс. человек к 2024 году. Из них 29 тыс. рассредоточены по пяти гарнизонам в южной и западной частях страны, а еще 13 тыс. находятся на двух крупных авиабазах Шпангдалем и Рамштайн. Последняя является крупнейшим опорным пунктом ВВС США за пределами территории Соединенных Штатов.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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