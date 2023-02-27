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Около 2,5 тыс. протестующих потребовали закрыть базу Рамштайн в Германии

В Германии около 2,5 тыс. протестующих потребовали закрыть американскую авиабазу Рамштайн

В Германии около 2,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста, во время которой требовали закрытия американской авиабазы Рамштайн, пишут немецкие газеты Zeit и Stern со ссылкой на полицию.

Протестующие прошли от железнодорожного вокзала, который находится недалеко от авиабазы, и до самой базы, сообщает радио SWR. Среди митингующих были жители Германии, Швейцарии и Австрии, которые призывали прекратить поставки оружия на Украину и снять санкции с России. По данным полиции, акция протеста прошла мирно и завершилась около 16:00.

Авиабаза Рамштайн — это крупнейший опорный пункт ВВС США, находящийся за пределами территории страны. Военная база была открыта в 1953 году. Она расположена на территории Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, недалеко от города Рамштайн-Мизенбах, и является штаб-квартирой ВВС США в Европе и одной из баз НАТО.

В январе текущего года на авиабазе Рамштайн проходила встреча контактной группы по обороне Украины. В ней принимали участие представители стран НАТО и других государств. Одной из центральных тем встречи The New York Times называл вопрос об отправке Киеву тяжелых танков западного образца.

Теги
Германия США авиабаза военная база акция протеста
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