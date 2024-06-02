МЧС сообщило о трех пострадавших в результате пожара на Ухтинском НПЗ
Три сотрудника нефтеперерабатывающего завода в 4 км от Ухты в Республике Коми пострадали в результате пожара на объекте, сообщили в региональном МЧС.
«По уточненным данным было установлено, что при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание», — написали там.
Пожарно-спасательные подразделения ведомства прибыли на место пожара и приступили к его ликвидации. Для этого задействованы 74 человек и 22 единицы техники МЧС.
Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о двух погибших. По данным SHOT, оба погибших были работниками подрядной организации завода. О двух погибших также ранее написали местное издание «Комиинформ» и Baza.
В «112» уточнили, что огонь начался в резервуарном парке «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». По предварительным данным, произошла разгерметизация. Четверых пострадавших доставили в больницу с отравлениями продуктами горения и ожогами, пишет канал.
Ухтинский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1934 году. Объем первичной переработки нефти и конденсата объекта составляет 4,2 млн т ежегодно, а объем вакуумной дистилляции (процесс получения легкого и тяжелого вакуумных газойлей) — 2,02 млн т в год.
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