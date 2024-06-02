 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Ухтинском НПЗ произошел пожар

На Ухтинском НПЗ в Республике Коми произошел пожар
Пожар произошел в резервуарном парке завода, который располагается в 4 км от Ухты
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На принадлежащем «Лукойлу» нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте Республики Коми возник пожар, загорелся один из резервуаров, сообщили в официальном телеграм-канале администрации региона.

Пожар происходит в резервуарном парке завода, в резервуаре РВС-10000, который располагается в 4 км от города. На месте происшествия работают 74 сотрудника МЧС и 22 единицы техники. По неподтвержденной информации, которую передает местное издание «Комиинформ», есть двое погибших, о двух погибших сообщает и Baza.

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа, обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Коми.

Телеграм-канал Baza написал со ссылкой на очевидцев, что сначала было слышно несколько хлопков в районе НПЗ, а затем там был замечен столб дыма. По предварительной информации, которую передает канал, пострадавшие проводили работы на одном из резервуаров. О звуках взрыва перед пожаром сообщает и телеграм-канал «Сыктывкар № 1». В то же время Baza отмечает, что версия атаки БПЛА не рассматривается.

Сейчас резервуар, где произошло возгорание, охлаждают, а пожарные готовятся провести «пенную атаку», пишет Baza. Крыша резервуара частично разрушена, но угрозы распространения огня на другой резервуар нет.

На Славянском НПЗ зафиксировали повреждения после атаки дронов
Политика
Нефтеперерабатывающий завод &laquo;Славянск ЭКО&raquo;

Ухтинский НПЗ принадлежит компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Объект был введен в эксплуатацию в 1934 году. Объем первичной переработки нефти и конденсата составляет 4,2 млн т в год, а объем вакуумной дистилляции — 2,02 млн т ежегодно.

Вакуумная дистилляция — это процесс, который осуществляется при пониженном давлении с целью повышения выхода светлых фракций. Он необходим для получения легкого и тяжелого вакуумных газойлей, которые в дальнейшем служат для получения смазочных масел, нефти легкого цикла (разновидность дистиллята), бензина и нафты.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Татьяна Киселева, Виктория Хабарова
НПЗ Республика Коми
Материалы по теме
Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами
Политика
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ после падения беспилотника
Политика
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
«Страна» сообщила о попытке диверсии на железной дороге под Одессой Политика, 13:53
СК передал в суд дело по четырем статьям против Дмитрия Гордона Политика, 13:43
Махачев победил Порье на глазах Трампа. Как это было Спорт, 13:31
Лучшая теннисистка мира разгромила россиянку за 40 минут Спорт, 13:26
При обрушении дома в Стамбуле один человек погиб, восемь пострадали Общество, 13:18
Хабиб Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC Спорт, 13:11
Фанат выбежал на поле финала ЛЧ в футболке с ником Mellstroy. Видео Спорт, 13:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обещавший уничтожить Израиль экс-лидер Ирана решил вновь пойти на выборы Политика, 13:08
Махачев получил $100 тыс. в качестве бонусов за лучший бой турнира UFC Спорт, 13:08
На Ухтинском НПЗ произошел пожар Общество, 12:58
На дочь Аскольда Запашного упала лошадь Общество, 12:50
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе Политика, 12:34
Силуанов оценил риск увеличения числа уходящих от налогов Экономика, 12:25
Отчисленный из МГУ украинец рассказал о планах уехать в США Общество, 12:15