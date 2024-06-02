На Ухтинском НПЗ произошел пожар
На принадлежащем «Лукойлу» нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте Республики Коми возник пожар, загорелся один из резервуаров, сообщили в официальном телеграм-канале администрации региона.
Пожар происходит в резервуарном парке завода, в резервуаре РВС-10000, который располагается в 4 км от города. На месте происшествия работают 74 сотрудника МЧС и 22 единицы техники. По неподтвержденной информации, которую передает местное издание «Комиинформ», есть двое погибших, о двух погибших сообщает и Baza.
РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа, обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Коми.
Телеграм-канал Baza написал со ссылкой на очевидцев, что сначала было слышно несколько хлопков в районе НПЗ, а затем там был замечен столб дыма. По предварительной информации, которую передает канал, пострадавшие проводили работы на одном из резервуаров. О звуках взрыва перед пожаром сообщает и телеграм-канал «Сыктывкар № 1». В то же время Baza отмечает, что версия атаки БПЛА не рассматривается.
Сейчас резервуар, где произошло возгорание, охлаждают, а пожарные готовятся провести «пенную атаку», пишет Baza. Крыша резервуара частично разрушена, но угрозы распространения огня на другой резервуар нет.
Ухтинский НПЗ принадлежит компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Объект был введен в эксплуатацию в 1934 году. Объем первичной переработки нефти и конденсата составляет 4,2 млн т в год, а объем вакуумной дистилляции — 2,02 млн т ежегодно.
Вакуумная дистилляция — это процесс, который осуществляется при пониженном давлении с целью повышения выхода светлых фракций. Он необходим для получения легкого и тяжелого вакуумных газойлей, которые в дальнейшем служат для получения смазочных масел, нефти легкого цикла (разновидность дистиллята), бензина и нафты.
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