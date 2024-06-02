Глава Коми опроверг связь пожара на Ухтинском НПЗ с атакой дронов

Глава Коми Уйба: пожар на Ухтинском НПЗ не связан с атаками дронов

Фото: VladimirUyba / Telegram

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в 4 км от Ухты не связан с атаками украинских дронов. Об этом заявил глава Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

«Пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности», — написал он.

По его словам, возгорание в резервуаре с мазутом произошло при проведении плановых технических работ подрядной организацией. Уйба сказал, что в результате происшествия есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь.

Чуть ранее в региональном МЧС сообщили, что из-за инцидента пострадали трое сотрудников НПЗ. Пожарно-спасательные подразделения ведомства прибыли на место пожара и начали его ликвидировать. В МЧС подчеркнули, что задействованы 74 человек и 22 единицы техники ведомства.

Телеграм-каналы Baza, SHOT и «112», а также местное издание «Комиинформ» писали о двух погибших в результате происшествия. Baza отмечал, что версия атаки БПЛА не рассматривается.

«112» уточнял, что огонь начался из-за разгерметизации в резервуарном парке дочерней структуры ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Канал добавил, что четверых пострадавших в результате инцидента доставили в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения.

Ухтинский НПЗ начал работать в 1934 году. Сейчас объем первичной переработки нефти и конденсата объекта составляет 4,2 млн т в год.