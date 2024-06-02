Глава Коми опроверг связь пожара на Ухтинском НПЗ с атакой дронов
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в 4 км от Ухты не связан с атаками украинских дронов. Об этом заявил глава Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
«Пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности», — написал он.
По его словам, возгорание в резервуаре с мазутом произошло при проведении плановых технических работ подрядной организацией. Уйба сказал, что в результате происшествия есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь.
Чуть ранее в региональном МЧС сообщили, что из-за инцидента пострадали трое сотрудников НПЗ. Пожарно-спасательные подразделения ведомства прибыли на место пожара и начали его ликвидировать. В МЧС подчеркнули, что задействованы 74 человек и 22 единицы техники ведомства.
Телеграм-каналы Baza, SHOT и «112», а также местное издание «Комиинформ» писали о двух погибших в результате происшествия. Baza отмечал, что версия атаки БПЛА не рассматривается.
«112» уточнял, что огонь начался из-за разгерметизации в резервуарном парке дочерней структуры ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Канал добавил, что четверых пострадавших в результате инцидента доставили в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения.
Ухтинский НПЗ начал работать в 1934 году. Сейчас объем первичной переработки нефти и конденсата объекта составляет 4,2 млн т в год.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл