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Общество ,  
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В Стамбуле обрушился жилой дом

На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами люди

На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами оказались люди, сообщает Yeni Şafak.

По информации издания, здание обрушилось около 8:45 (совпадает с мск), точная причина пока неизвестна. Под завалами оказались несколько человек — местные власти пока не подтвердили эту информацию. TGRT Haber пишет об одном пострадавшем мужчине. Он сообщил, что под завалами находится его жена.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и врачи.

Власти Турции предупредили о риске обрушения 600 тыс. домов в Стамбуле
Общество
Стамбул

В феврале 2023 года в Стамбуле начали снос домов, которые рискуют обрушиться «в любой момент». По данным городской администрации, речь идет о 318 зданиях, в которых проживают 10 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. домов отнесли к категориям высокого риска.

За три года получено около 30 тыс. обращений, а за период после землетрясений с начала февраля, в которых погибли более 40 тыс. человек, поступило почти 40 тыс. заявок, рассказали местные власти. В августе того же года представители администрации города предупредили о риске обрушения 600 тыс. домов в городе.

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Теги
Турция Стамбул обрушение дома
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