В Стамбуле обрушился жилой дом
На западе Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, под завалами оказались люди, сообщает Yeni Şafak.
По информации издания, здание обрушилось около 8:45 (совпадает с мск), точная причина пока неизвестна. Под завалами оказались несколько человек — местные власти пока не подтвердили эту информацию. TGRT Haber пишет об одном пострадавшем мужчине. Он сообщил, что под завалами находится его жена.
На место происшествия прибыли полиция, пожарные и врачи.
В феврале 2023 года в Стамбуле начали снос домов, которые рискуют обрушиться «в любой момент». По данным городской администрации, речь идет о 318 зданиях, в которых проживают 10 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. домов отнесли к категориям высокого риска.
За три года получено около 30 тыс. обращений, а за период после землетрясений с начала февраля, в которых погибли более 40 тыс. человек, поступило почти 40 тыс. заявок, рассказали местные власти. В августе того же года представители администрации города предупредили о риске обрушения 600 тыс. домов в городе.
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