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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах России сбили две ракеты «Точка-У» и четыре дрона

В Белгородской и Брянской областях сбили две ракеты «Точка-У» и четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны России сбили две запущенные со стороны Украины тактические ракеты комплекса «Точка-У» над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

Также над территорией региона уничтожили три беспилотника. Еще один дрон был сбит в Брянской области, отметили в ведомстве. Попытки атак были пресечены в период с 10 до 12 часов мск.

Позже в Минобороны заявили, что с 12:00 до 13:00 мск два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области. До этого ведомство сообщало о еще четырех сбитых дронах в регионе.

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Фото:Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что на подлете к Белгороду силы ПВО сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.

Брянский губернатор Александр Богомаз тоже написал об отсутствии пострадавших и разрушений. Он рассказал, что над Севским районом был уничтожен разведывательный беспилотник.

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Теги
Белгородская область Брянская область беспилотники дроны Точка-У ракеты Минобороны
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