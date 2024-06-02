Гладков сообщил об обстреле поселка Ивня с помощью FPV-дрона
Поселок Ивня в Белгородской области был атакован ВСУ с помощью FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания», — написал он в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что никто не пострадал. Пожар тушат.
Накануне Гладков сообщал об атаках с помощью FPV-дронов на села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, Репяховка Краснояружского района, Борки Валуйского городского округа.
В области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Под обстрелпопал в том числе Белгород. Минобороны отчиталось об уничтожении одной противокорабельной ракеты «Нептун» и двух беспилотников над регионом.
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