 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстреле поселка Ивня с помощью FPV-дрона

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Ивня FPV-дроном
Сюжет
Военная операция на Украине

Поселок Ивня в Белгородской области был атакован ВСУ с помощью FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал. Пожар тушат.

Гладков сообщил о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду
Политика
Фото:Минобороны России

Накануне Гладков сообщал об атаках с помощью FPV-дронов на села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, Репяховка Краснояружского района, Борки Валуйского городского округа.

В области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Под обстрелпопал в том числе Белгород. Минобороны отчиталось об уничтожении одной противокорабельной ракеты «Нептун» и двух беспилотников над регионом.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков дрон Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле села Беленькое в Белгородской области
Политика
Гладков сообщил об атаке Шебекино дроном-камикадзе
Политика
Гладков сообщил о раненой женщине и пожаре после обстрела и атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В цирке в Обнинске медведица напала на дрессировщика во время выступления Общество, 02:45
Тренер «Боруссии» посетовал на нереализованные моменты в финале ЛЧ Спорт, 02:38
Гладков сообщил об обстреле поселка Ивня с помощью FPV-дрона Политика, 02:27
Названа дата боя Бивола и Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 02:08
Два министра пригрозили развалить коалицию Нетаньяху из-за плана Байдена Политика, 02:03
ВМС Британии сообщили о взрыве в Красном море у берегов Йемена Политика, 01:46
Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул Спорт, 01:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул Спорт, 01:42
Анчелотти раскритиковал игру «Реала» в первом тайме финала Лиги чемпионов Спорт, 01:05
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:04
Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» Политика, 01:01
Минобороны сообщило об ударах по двум базам боевиков в горах Сирии Политика, 00:49
Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов Спорт, 00:23
Пятерых пострадавших при взрыве газа в Чечне перевезли в Нижний Новгород Общество, 00:16