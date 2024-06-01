МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта перед отпусками

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МВД предупреждает, что в преддверии летних отпусков россиянам следует внимательно проверять корректность сведений в удостоверяющих личность документах, включая загранпаспорт, написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В МВД напомнили, что «при изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных, или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта, необходимо своевременно обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания». После этого паспорт будет заменен бесплатно.

Вопросы пресечения границы относятся к компетенции пограничной службы ФСБ. Гражданин России может быть ограничен в праве на выезд из страны в соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В случае возникновения спорных и проблемных ситуаций в МВД обещают принять меры по их разрешению в кратчайший срок.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян предупредил, что россиянам все чаще могут отказывать в выезде за рубеж и изымать загранпаспорта на границе. Он пояснил, что на паспортном контроле у всех туристов, кто родился до 1991 года, могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения в паспортах. Так, в загранпаспорте в отличие от обычного место рождения, как правило, указано менее детально или под старым названием. В Екатеринбурге изъяли паспорт, в котором вместо «Свердловск» было написано «Екатеринбург», сказал Мурадян.

Вице-президент АТОР также отметил, что начались проблемы с именами, в которых есть буква «ё». В ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно, полагает Мурадян. Поэтому АТОР советует туристам внимательнее сверять внутренний и загранпаспорт и в случае сомнения обращаться в территориальные органы МВД.

В конце апреля портал Е1 писал, что ребенка не пустили на рейс до Дубая из-за ошибки в загранпаспорте, в котором в месте рождения написали «Свердловсая обл.», без буквы «к».

Ранее в ФСБ поясняли, что пограничники могут счесть загранпаспорт российского гражданина недействительным и изъять документ, если место рождения в свидетельстве о рождении и паспорте не совпадают.