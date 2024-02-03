ФСБ ответила на данные о невыпуске за рубеж из-за Свердловска в паспорте

Несколько жителей Екатеринбурга ранее сообщили, что их документы изъяли, поскольку город рождения (Свердловск) в заграннпаспорте не совпадал с данными в обычном паспорте. В ФСБ уточнили, что конкретно таких случаев не установлено

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Пограничники могут счесть загранпаспорт российского гражданина недействительным и изъять документ, если место рождения в паспорте и в свидетельстве о рождении не совпадают. Об этом сообщила официальный представитель погрануправления ФСБ России по Челябинской области (курирует екатеринбургский аэропорт) Юлия Кузнецова, комментируя сообщения о случаях изъятия документов сотрудниками паспортного контроля в аэропорту Кольцово.

«Необходимо учитывать, что опечатками, допущенными в заграничных паспортах, являются орфографические ошибки в указании наименований государств, республик, краев, областей, городов (населенных пунктов), где родился гражданин, неверное указание пола владельца документа, а также несоответствия персональных данных данным, указанным в иных документах (внутренний паспорт, свидетельство о рождении и т.п.)», — пояснили в ФСБ.

Как ранее рассказала E1.RU екатеринбурженка Евгения, недавно она вышла замуж и поменяла фамилию, вместе с ней в паспорте изменили и место рождения со Свердловска (название Екатеринбурга с 1924 по 1991 год) на Екатеринбург. «У меня чуть не отняли паспорта. Я просто по-человечески людей попросила пропустить нас, потому что мы могли потерять деньги, путевка в Хургаду стоила 150 тыс. руб. Они ругались, говорили, что города Свердловска не существует», — сообщила женщина.

Об аналогичном случае ранее сообщал портал TourDom.ru со ссылкой на закрытый телеграм-канал «Пограничный контроль». По данным очевидца канала, туристку, направлявшуюся в Анталью, также не выпустили из-за ошибки в городе рождения (также Свердловск/Екатеринбург). Оба ее прежних документа (паспорт и загранпаспорт) изъяли, выписав штраф в 3 тыс. руб. В то же время источники TourDom.ru отмечают, что проблема была не в указании Екатеринбурга, а в орфографической ошибке в написании этого слова.

11 декабря 2023 года были приняты поправки в федеральный закон № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Теперь в законе говорится, что данные паспорта и загранпаспорта (фамилия, имя, отчество и место рождения) должны быть указаны в соответствии со свидетельством о рождении. Наименования места рождения в этих документах должно быть одним и тем же.

Юрист Екатерина Малиновская рассказала E1.RU, что несколько ее знакомых тоже столкнулись с такой ситуацией. «Видите, какая история, когда мы вылетаем за границу, например, мы же показываем только загранпаспорт. И во многом количестве случаев в базе нет сведений, указанных в российском паспорте. Новая поправка была нужна, чтобы анкетные данные везде совпадали, чтобы можно было идентифицировать человека вне зависимости от того, куда он отправился», — объяснила она.

Представитель челябинского погрануправления ФСБ Юлия Кузнецова напомнила о поправках от 11 декабря и отметила, что изъятию подлежат заграничные паспорта, в которых допущены опечатки и ошибки, однако к административной ответственности такие граждане не привлекаются. Она отметила, что случаев конфискации документов из-за ошибки в графе места рождения, когда вместо Екатеринбурга писали Свердловск, в аэропорту Кольцово «не установлено».

Наиболее распространенными ошибками в загранпаспортах, изъятых пограничниками в аэропорту Кольцово, рассказала она, были опечатки и орфографические ошибки в указании места рождения (14 случаев); опечатки (орфографические ошибки) в имени — девять случаев; неверное указание пола владельца — шесть случаев.