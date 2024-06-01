Один человек погиб и трое пострадали из-за непогоды в Карачаево-Черкессии

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после урагана в КЧР

Фото: СК РФ

В Карачаево-Черкессии из-за последствий непогоды погиб один человек, трое попали в больницы, сообщили РБК в пресс-службе минздрава республики.

По данным ведомства, всех пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. «Есть обратившиеся в травмпункт и приемные покои больниц, [есть] амбулаторные. Всем оказана необходимая медицинская помощь и пациенты отправлены домой», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС в оперативных службах заявил, что число пострадавших составляет 17 человек. Кроме того, в восьми населенных пунктах повреждены 12 многоквартирных домов, 123 частных дома, семь социально-значимых объектов, более 500 машин, упали 45 деревьев, уточнил собеседник агентства.

31 мая глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил о шести пострадавших.

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Региональное управление Следственного комитета в связи с гибелью одного человека организовало проверку. По данным следствия, 31 мая около 17 часов в городе Черкесске в результате шквалистого ветра с дождем и градом дерево упало на припаркованный у дороги автомобиль. «Как следствие, находящийся в салоне мужчина, 1980 года рождения, получил травматические повреждения, не совместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

31 мая на отдельные районы Карачаево-Черкессии обрушились ливни с грозой и градом, а также ветром с порывами до 20–25 м/с. От непогоды пострадали Черкесск, Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы республики, рассказал Темрезов.

На фотографии из Черкесска, которую показал телеграм-канал «112», человек держит градины размером с перепелиное яйцо. На других кадрах видны затопленные улицы, побитые градом автомобили и усыпанная им земля.