В Иркутской области из-за урагана без света остались более 11 тыс. домов

В Иркутской области из-за сильного ветра более 11,7 тыс. жилых домов были отключены от электроснабжения, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По состоянию на 1:50 по местному времени (20:50 мск 30 апреля) без света оставались жители 47 населенных пунктов в Иркутском, Боханском, Жигаловском, Зиминском, Куйтунском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Усольском районах, а также в Ангарском городском округе и городе Усолье-Сибирское. Под отключение попали 11726 домов, в которых проживают более 33 тыс. человек, уточнили в ведомстве.

Позднее МЧС обновило информацию. По состоянию на 7:00 по иркутскому времени (2:00 мск) отключенными от электричества продолжали оставаться почти 5,2 тыс. домов, в которых проживают около 15,3 тыс. человек.

В регионе идут восстановительные работы.

Накануне, 30 апреля, МЧС предупредило жителей Иркутской области о сильном ветре и пыльных бурях. По данным ведомства, в городах Черемхово и Ангарск порывы достигали 28 м/с, в Иркутске — 20 м/с. Население призвали соблюдать осторожность и не выходить на улицу.