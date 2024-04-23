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Ураган с градом и ливнем обрушился на Татарстан. Видео

Появились кадры урагана с ливнем и градом в Татарстане

Ураган с градом и ливнем обрушился на Татарстан. Видео
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На Татарстан 23 апреля обрушился мощный ливень с порывами ветра до 24 м/с и градом размером с перепелиное яйцо. Региональное управление МЧС объявило в республике штормовое предупреждение.

На фотографии из Зеленодольска, которую показало местное издание НТР, житель держит в руке градины размером с перепелиные яйца. На кадрах из Буинска видны помятые кровли зданий и поврежденные автомобили. В отдельных районах республики вода подтопила улицы.

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По данным регионального управления МЧС, непогода сохранится в Татарстане до вечера 24 апреля.

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