Человек погиб из-за падения дерева на машину во время урагана в Черкесске
Дерево упало на автомобиль во время урагана в городе Черкесск в Карачаево-Черкесии, в результате погиб человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов в телеграм-канале.
По словам губернатора, из-за непогоды пострадали еще шесть человек, их госпитализировали. Также есть обратившиеся за амбулаторной помощью.
«Один погибший, шесть госпитализированы, [их] состояние средней тяжести. Есть обратившиеся в травмпункт и приемные покои больниц. Всем оказана необходимая медицинская помощь, пациенты отправлены домой», — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Карачаево-Черкесии.
Телеграм-канал «112» пишет о почти 20 пострадавших, Mash — о 32. По данным последнего, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В машине, в которой находился погибший, как утверждает канал, было еще несколько человек, они получили колото-резаные раны.
На отдельные районы республики 31 мая обрушились ливни с грозой и градом, а также ветром с порывами до 20–25 м/с. От непогоды пострадали Черкесск, Хабезский, Зеленчукский, Прикубанский и Абазинский районы республики, уточнил Темрезов.
На фотографии из Черкесска, которую показал «112», человек держит градины размером с перепелиное яйцо. На других кадрах видны затопленные улицы, побитые градом автомобили и усыпанная им земля.
Как сообщили РБК в региональном главке МЧС, из-за непогоды в республике оказались повреждены кровли зданий, ветер повалил множество деревьев. Также повреждения получили линии электропередачи.
Непогода сохранится в регионе по меньшей мере до конца дня 1 июня, предупредили в республиканском управлении МЧС. На реках прогнозируется подъем воды, в горах — сход селей.
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