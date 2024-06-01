Силы ПВО сбили разведывательный дрон над Брянской областью

Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью разведывательном дроне

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз.

Он также уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет.

Последний раз о сбитых в Брянской области дронах губернатор сообщал ночью 27 мая. Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Севским и Брасовским районами.

Всего той ночью, по данным Минобороны, в российских регионах сбили 12 беспилотников. Из них шесть — в Орловской области, четыре — в Краснодарском крае, один — в Белгородской области.