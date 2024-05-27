Минобороны сообщило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами России

Беспилотники сбили в Орловской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Больше всего — шесть — их было уничтожено над Орловщиной

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

За прошедшую ночь силы ПВО сбили в российских регионах 12 беспилотников, сообщает Минобороны.

Из них шесть — в Орловской области, четыре — в Краснодарском крае и по одному — в Белгородской и Брянской областях.

Орловский губернатор Андрей Клычков назвал массированной атаку дронов ВСУ на регион. В городе Ливны беспилотники упали на территории топливно-заправочной станции, погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника пострадали.

В Брянской области, как сообщал губернатор Александр Богомаз, ночью были сбиты два дрона над Севским и Брасовским районами, вечером 26 мая — еще один, над Навлинским районом.

Краснодарские и белгородские власти не сообщали о последствиях атак дронов ночью.

В Белгородской области ночью был обстрелян Шебекинский район — одноименный город и село Муром, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Погибших и пострадавших не было, были повреждены многоквартирный дом и несколько частных, автомобили и линия газоснабжения.